В ГУР Украины высказались о перелете летчика в Россию

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал информацию о перелете действующего украинского пилота в РФ информационно-психологической спецоперацией российской стороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Юсова, такая «запоздалая» спецоперация была предпринята после будто бы имевшего место большого количества случаев перехода российских военных вместе с техникой на сторону Украины.

Возможно, спикер ГУР намекал на случай с российским летчиком Максимом Кузьминовым, перелетевшим линию фронта на вертолете Ми-8. Два других члена экипажа были убиты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российский пилот-вертолетчик Алексей Воевода рассказал об организованном им перелете украинского летчика в РФ. По его информации, командир авиазвена Воздушных сил Украины совершил перелет на угнанном истребителе Су-27.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.