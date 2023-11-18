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В ГУР Украины высказались о перелете летчика в Россию
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал информацию о перелете действующего украинского пилота в РФ информационно-психологической спецоперацией российской стороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Юсова, такая «запоздалая» спецоперация была предпринята после будто бы имевшего место большого количества случаев перехода российских военных вместе с техникой на сторону Украины.
Возможно, спикер ГУР намекал на случай с российским летчиком Максимом Кузьминовым, перелетевшим линию фронта на вертолете Ми-8. Два других члена экипажа были убиты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что российский пилот-вертолетчик Алексей Воевода рассказал об организованном им перелете украинского летчика в РФ. По его информации, командир авиазвена Воздушных сил Украины совершил перелет на угнанном истребителе Су-27.
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