В ГУР Украины подтвердили, что их штаб-квартира в Киеве подверглась российским ударам

Штаб-квартира Главного управления разведки украинского Министерства обороны подвергалась российским ударам. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает ТАСС.

«Главное, что нужно знать: атаки были», – заявил Юсов.

Он добавил, что ведомство продолжает работать в штатном режиме.

До сих пор Киев не комментировал удары по штаб-квартире ГУР. На встрече с военкорам 13 июня Президент Владимир Путин привел в качестве примера ответа России на пересечение красных линий уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки и удары по энергосистеме Украины.