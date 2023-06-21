Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ГУР Украины подтвердили, что их штаб-квартира в Киеве подверглась российским ударам
Штаб-квартира Главного управления разведки украинского Министерства обороны подвергалась российским ударам. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает ТАСС.
«Главное, что нужно знать: атаки были», – заявил Юсов.
Он добавил, что ведомство продолжает работать в штатном режиме.
До сих пор Киев не комментировал удары по штаб-квартире ГУР. На встрече с военкорам 13 июня Президент Владимир Путин привел в качестве примера ответа России на пересечение красных линий уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки и удары по энергосистеме Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»