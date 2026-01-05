В ГУ ветеринарии РТ предупредили о рисках для домашних животных во время праздников

В период новогодних праздников у домашних животных повышается риск отравлений, травм и стрессов из-за праздничных продуктов, украшений и пиротехники. Об этом напомнили в ГУ ветеринарии Республики Татарстан.

«Новогодний стол – это настоящее минное поле для вашего питомца. Многие привычные для человека блюда могут вызвать у животных серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу», – отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что шоколад, алкоголь, виноград, изюм, лук и чеснок, а также жирная и копченая пища могут вызвать острые заболевания у животных. Для лакомства лучше подготовить специальные угощения для животных.

Праздничные украшения, мишура, елочные игрушки, гирлянды и электрические провода могут привести к травмам или механическим повреждениям при проглатывании. Свечи и бенгальские огни повышают риск ожогов и возгораний.

Фейерверки и петарды создают высокий уровень шума, который способен вызвать у животных стресс, паническое поведение и попытки убежать. В этот период рекомендуется ограничивать контакт питомцев с внешним шумом и обеспечивать им безопасное место. Владельцам собак следует соблюдать меры предосторожности при прогулках и не отпускать животных с поводка в местах с активным использованием пиротехники.

«Лучший подарок вашему питомцу на Новый год – это безопасность и спокойствие. Выделите животному отдельное пространство, где оно сможет укрыться от шума и суеты праздника. Если вы устраиваете вечеринку дома, предупредите гостей о правилах поведения с животным. Помните, что ваша осмотрительность и забота – лучшая защита для питомца во время праздников. Пусть Новый год будет радостным и безопасным для всех членов семьи, включая четвероногих», – заключили эксперты.