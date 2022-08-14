В ГСИ РТ расскажут об искусстве ислама

В рамках фестиваля исламского искусства, который проходит в Галерее современного искусства ГМИИ РТ, в четверг, 18 августа, состоится лекция об искусстве ислама. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Светлана Авдошина, искусствовед, преподаватель Казанского театрального училища расскажет об основных аспектах и многочисленных факторах становления исламского искусства.

Кроме того, обсуждение коснется проблемы образов и великого синтеза искусства и архитектуры, общепринятого языка и средств художественной выразительности, а именно ассоциативно-образной передачи религиозной идеи через язык намеков и метафор.

«Отличительная часть исламского искусства – это сосредоточенность на единстве, невыразимое в терминах какого бы то ни было образа. Большая часть изображений наделена внутренним сакральным смыслом, столь важным в искусстве ислама и в принципе построения идеальных художественных форм», — уточняют организаторы.

Начало мероприятия в 18.30. По билету на лекцию до ее начала можно посетить все выставки фестиваля «Шамаиль-арт».