В ГСИ открылась выставка мозаики в живописи питерского татарина Наиля Сагирова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Небесная мозаика» – впрочем, не мозаичных, а живописных работ художника из Санкт-Петербурга Наиля Сагирова – открылась в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана. Автор, татарин по происхождению, впервые приехал в Казань и презентовал 27 своих картин. Мозаикой, потому что картины яркие и фрагментарные, свое творчество называет сам художник – когда-то выпускник, а потом и преподаватель Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

«Мне особенно приятно выставляться в Казани. Как мне говорили родители, „безнең халык нурлы” – то есть [в переводе с татарского] „у нашего народа есть внутренний свет”. Мне особенно приятно единение с народом в Казани благодаря этой выставке. Я стараюсь делать яркие картины – это цветовые поиски. По моим личным ощущениям, красочные пятна напоминают живописную смальту. Этими пятнами я начинаю оперировать, отсюда ощущение мозаики в некоторых работах. А цель моего творчества – нести вам ощущение красоты мира», – рассказал Наиль Сагиров на вернисаже.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обычно воспринимаемый серым и тусклым Санкт-Петербург импульсивное и яркое цветовосприятие художника не погасил. Наоборот, это город на Неве кисть художника преображает жизнерадостными красками.

Искусствоведы замечают в картинах Наиля Сагирова отголоски манеры Ван Гога и Матисса, которые он примеряет и на столичные пейзажи, и на те, что посвящены его малой родине – городу Иваново. В Казань поддержать художника на открытии его первой выставки в РТ приехала искусствовед Татьяна Леняшина, сотрудничавшая в том числе с Русским музеем.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наиль Сабиров – потрясающий цветовик, который ворвался в нашу Галерею современного искусства буйством цвета, красок, энергетики и духа Петербурга. За его плечами – внушительный список учебных художественных заведений. Такое восхождение к совершенству своего мастерства поразительно: бесконечная жажда знаний, получение их от высококлассных художников. И когда художник переезжает из Иванова в Санкт-Петербург, конечно, для него это становится прорывом в мир искусства и нашей страны, и мира. На выставке есть и фигуративные работы, есть и полуабстрактные. Это и пейзажи, и изображения людей... Все они несут в себе высокую печать духовного совершенства. Я потрясена этим цветом, вашим умением передавать эти ощущения жизни», – отметила заместитель директора по научной деятельности Музея изобразительных искусств РТ Дина Хисамова.

Успеть посетить выставку «Небесная мозаика» художника петербургской школы Наиля Сагирова можно до 12 февраля включительно.