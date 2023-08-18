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Руc Тат
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Происшествия 18 августа 2023 10:48

В грузовом терминале Новороссийска случился пожар площадью 1300 кв. метров

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В грузовом терминале Новороссийска случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Речь идет о терминале, расположенном на улице Маркова.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади 1300 квадратных метров горяд деревянные палеты.

По информации ведомства, в тушении возгорания участвуют 42 огнеборца и 14 единиц техники.

#крупный пожар
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