В грузовом терминале Новороссийска случился пожар площадью 1300 кв. метров

В грузовом терминале Новороссийска случился крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Речь идет о терминале, расположенном на улице Маркова.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади 1300 квадратных метров горяд деревянные палеты.

По информации ведомства, в тушении возгорания участвуют 42 огнеборца и 14 единиц техники.