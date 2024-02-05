В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержан груз с 6 взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж с целью осуществления теракта, передает РИА Новости со ссылкой на грузинскую Службу госбезопасности.

В ведомстве назвали организатором перевозки взрывчатки украинского депутата Андрея Шарашидзе.