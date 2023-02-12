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Происшествия
12 февраля 2023  15:34

В Грузии произошло еще два землетрясения

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Сегодня в Грузии произошло два землетрясения. Их магнитуда составила 4,4 и 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки начались в 12.07 по местному, или в 11.07 по московскому времени. Эпицентром был населенный пункт неподалеку от Озургети. Второе землетрясение — более слабое — произошло в 12.21 по Тбилиси, или 11.21 по Москве в пяти километрах от курортного поселка Бахмаро.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что вчера в Грузии уже регистрировалось одно землетрясение магнитудой 4,3. Оно произошло на западе страны.

#землетрясение #Грузия
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