В Грузии отказались прекращать авиасообщение с Россией из-за требований Украины

Власти Грузии не хотят прекращать прямое авиасообщение с Россией и освобождать из заключения экс-Президента страны Михаила Саакашвили. Об этом, комментируя призывы со стороны Украины, заявил генеральный секретарь правящей партии Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает ТАСС.

Ранее с требованиями к властям Грузии выступил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его мнению, эти два пункта препятствуют нормализации отношений между Киевом и Тбилиси.

«Мы не сможем предпринять такие шаги, которые навредят населению нашей страны, а Михаил Саакашвили осужден по конкретным делам. Он совершил тяжкое преступление, соответственно, всем придется отвечать перед законом», — заметил на это Каладзе.