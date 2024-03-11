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Политика 11 марта 2024 15:59

В Грузии обвинили Украину в недружественных шагах, несмотря на поддержку Киева

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Власти Грузии озабочены недружественными действиями властей Украины, которые направлены против грузинского народа.

Как сообщили в грузинском кабмине, уже два года Грузия выражает солидарность украинцам, осуждая действия РФ. Грузия официально присоединилась к более 600 решениям, которые поддерживают суверенитет и целостность территории Украины, приводит текст сообщения ТАСС.

Однако власти Украины все равно недовольны, из-за чего в министерствах Грузии возникают чувства сожаления и озабоченности. Такая «обратная связь» грубо противоречит традиционной дружбе между двумя народами, уточнили в правительстве.

Еще в Грузии обвинили Киев в том, что украинские власти из-за необъективного представления о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего тюремное наказание, выдворили посла Грузии. В Украине распространили не одно заявление о Саакашвили, которое касалось якобы политических мотивов его ареста. Помимо этого, Киев заявил, что РФ якобы «руками властей Грузии убивала Михаила Саакашвили».

Тбилиси также выражает озабоченность, что помимо Адеишвили, который является советником генпрокурора Украины, на высокой должности работает бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе. Он занимает пост замглавы службы контрразведки Украины. Против него также возбуждено уголовное дело на родине.

#Грузия #Украина #дружба #обвинение
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