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В Грузии экранизируют книгу о жизни Сталина
Грузинская киностудия Independent Film Project (IFP) экранизирует книгу «Молодой Сталин». Напомним, данное произведение написал английский историк и писатель Саймон Себаг-Монтефиоре. На страницах книги автор рассказывает про ранние годы жизни секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина (настоящая фамилия Джугашвили). Фильм может выйти на экраны в 2026-м, сообщает издание Variety.
Продюсерами картины станут Арчил Геловани и грузинская компания Independent Film Project (IFP) Сергея Яхонтова, продюсеры недавно удостоенного специального приза жюри Венецианского кинофестиваля фильма «Апрель», а также Сэм Тейлор из Film and Music Entertainment. Профинансирована компания Access Entertainment Лена Блаватника.
В фильме расскажут историю о том, как 20-летний Иосиф Виссарионович возглавил группу революционеров, совершивших масштабное ограбление банка «Империал» в Тбилиси в 1907 году, и после которого и прославился как «Сталин». Картина погрузит зрителя в атмосферу «Дикого-Дикого Востока, состоящего из казаков, большевистских стрелков, царской тайной полиции и протофашистских бригад».
По плану производством фильма займутся 2025-2026 годах.
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