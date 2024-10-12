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В Грозном потушили пожар на АЗС, в котором погибли четыре человека
В Грозном потушили пожар на АЗС, в котором погибли четыре человека, а пять получили ожоги и травмы. Среди погибших оказалось двое детей.
Как сообщают РИА Новости, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
Цистерна с газом взорвалась на проспекте Мохаммеда Али. Она отлетела во двор жилого дома. Повреждены несколько автомобилей. АЗС полностью уничтожена.
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