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Происшествия 12 октября 2024 19:14

В Грозном потушили пожар на АЗС, в котором погибли четыре человека

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В Грозном потушили пожар на АЗС, в котором погибли четыре человека, а пять получили ожоги и травмы. Среди погибших оказалось двое детей.

Как сообщают РИА Новости, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

Цистерна с газом взорвалась на проспекте Мохаммеда Али. Она отлетела во двор жилого дома. Повреждены несколько автомобилей. АЗС полностью уничтожена.

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