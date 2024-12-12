В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции сбили БПЛА

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего четыре человека получили травмы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула», – отметил Кадыров, добавив, что сотрудники находились в защищенных помещениях от возможных атак.

Он уточнил, что пораженный БПЛА сдетонировал в воздухе, и его обломки повредили крыши казармы, выбив окна. «Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», – сообщил он.

Кадыров также указал, что «украинское нацистское командование» может сообщить о «великих достижениях» после атаки. При этом он подчеркнул, что «такая жалкая акция» усиливает веру в победу и желание бороться с противником.

«Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу <...> Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», – добавил Кадыров.