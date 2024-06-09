В гробнице первого императора Китая обнаружили тонны сокровищ

В гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди обнаружили саркофаг, где лежали сокровища. Причем вес гроба составил 16 тонн. Он мог принадлежать его сыну принцу Гао. Фото клада появились на портале Arkeonews.

Глубина, на которой нашли саркофаг - 16 метров. Открыв его, археологи увидели оружие, доспехи, нефрит, два золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. монет из бронзы.

Как предположили ученые, захоронение может принадлежать или самому Гао, или другим наследникам, а также воину высокого ранга.

Данная гробница была найдена в «терракотовой армии» — захоронении по меньшей мере 8,1 тыс. полноразмерных статуй из терракота китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди. Сам Шихаунди прославился тем, что объединил разрозненные провинции Китая и стал инициатором стройки Великой Китайской стены. Также он ввел в Китайской Республике единую систему письма.