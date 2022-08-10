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Здоровье
10 августа 2022  03:32

В Гренландии подтвердились первые случаи оспы обезьян

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В Гренландии выявлены два первых случая оспы обезьян, заявляет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию KNR.

«Обезьянья оспа достигла Гренландии, два человека инфицированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на острове нет риска распространения инфекции на другие населенные пункты. Заразившиеся — сотрудники американской авиабазы Туле, которые сразу же ушли на самоизоляцию.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Обычно коэффициент летальности при вспышках этой инфекции составляет от 1% до 10%. Несмотря на распространение заболевания, ВОЗ на данный момент не рекомендует проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян.

#оспа обезьян
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