В Греции сошел с рельсов вагон поезда с танками и бронемашинами НАТО

В греческом городе Александруполис сошел с рельсов вагон поезда с танками НАТО и контейнерами с неизвестным содержимым. Об этом сообщает ТАСС.

Греческий канал pronews.gr пишет, что ЧП произошло, когда состав находился на Французском вокзале. Поезд был загружен танками, бронемашинами и контейнерами, которые в порт недавно доставил американский транспортный корабль Endurance для армии США.

«Авария произошла из-за вагона, который двигался по рельсам с малой скоростью, и из-за его веса одно из его колес сошло с рельса и наклонилось в сторону», — передает портал.

На место происшествия власти подогнали краны и другую строительную технику, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции.

Согласно данным, конкретный груз направлялся в балканские и балтийские страны в рамках усиления сил Североатлантического альянса против России.