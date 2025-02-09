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На главную ТИ-Спорт 9 февраля 2025 18:36

В Греции сообщили, грозит ли экс-игроку «Рубина» тюремный срок

Полузащитнику греческого футбольного клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не грозит тюремное заключение за драку с болельщиками. Об этом «СЭ» сообщил журналист Костас Петротос.

Ранее стало известно, что россиянин пропустил матч чемпионата Греции по причине отстранения за драку с фанатами. Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Оздоева.

В январе этого года российский футболист участвовал в драке между игроками ПАОКа и фанатами клуба АЕК после матча Кубка Греции, в котором команда Оздоева потерпела поражение.

#футбол #спорт #фк рубин #магомед оздоев
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