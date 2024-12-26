В Греции «собралась» большая пробка из электрокаров: машины не смогли ехать из-за холода

На горнолыжном курорте Арахова (Греция) электромобили встали в пробке длиной в 5 км. Причина затора – технические проблемы у электрокаров из-за низких температур, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на «горнолыжку» многие греки поехали в честь Рождества (25 декабря). Скопление машин в районе курорта зафиксировали во второй половине дня. С пробкой справились только к вечеру.

Из-за возникших технических неполадок на фоне холодов электрокары не смогли двигаться, отмечают греческие полицейские.

В местных СМИ также добавили, что у некоторых авто не было цепей противоскольжения, хотя в регионе выпал снег и водители обязаны были оснастить транспорт этими вещами. Однако снег выпал преимущественно в Арахова, а на большей части территории Греции снега нет зимой, из-за чего греки круглый год катаются на летней резине.

Как следствие, полицейские, учитывая описанные обстоятельства, сделали виновником пробок водителей электрокаров. По законам Греции греки обязаны при ухудшении погоды иметь при себе противоскользящие средства, чтобы «переобуть» авто при необходимости. В противном случае им грозит штраф 80 евро.

Интересно, что власти Греции с 2020-го активно призывают местных граждан пересесть на электромобили. Но на практике владельцы таких машин сталкиваются с проблемами. Так, в Греции не пускают электромобили и гибридные авто с полностью заряженной батареей на паромы, а на большинстве средних и малых островов не хватает станций быстрой зарядки.