В Греции пятый раз подряд обновлен антирекорд по случаям Covid-19

В Греции вновь обновлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Здесь подтвердилось 40 560 случаев, сообщает со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY РИА Новости.

Антирекорд регистрируется в стране уже пятый раз подряд, к примеру накануне в Греции было выявлено 35 580 заболевших.

За сутки также подтвердилось 76 смертей от последствий вируса. В целом в Греции за пандемию Covid-19 было выявлено более 1,2 млн случаев заражения при населении в 10,7 млн человек. Скончались 20 790 больных.