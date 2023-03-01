В Греции объявлен трехдневный траур после столкновения поездов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур после столкновения двух поездов на железнодорожной станции в Темпи. Жертвами происшествия стало 36 человек. Об этом сообщает ежедневная греческая газета «Катимерини».

Отмечается, что 66 пострадавших сейчас находятся в больнице, шестеро из них – в реанимации.

Авария произошла в ночь на 1 марта в городке Темпи недалеко от города Лариса на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин столкнулись грузовой поезд и пассажирский, следовавший из столицы Греции в Салоники. В это время в нем находилось 360 пассажиров. В результате ЧП произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.