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15 октября 2021  09:43

В гражданский оборот было выпущено более 62 млн доз «Спутника V»

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Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса «Спутник V» было выпущено в гражданский оборот. 

«Могу сказать только про „Спутник V“ <...> более 62 миллионов [комплектов] официально выпущено в гражданский оборот», — рассказал РИА Новости Гинцбург. 

Также руководитель центра сообщил, что они подали документы на постоянную регистрацию «Спутника V» — пострегистрационные исследования вакцины завершились.

#Коронавирус
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