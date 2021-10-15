В гражданский оборот было выпущено более 62 млн доз «Спутника V»

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса «Спутник V» было выпущено в гражданский оборот.

«Могу сказать только про „Спутник V“ <...> более 62 миллионов [комплектов] официально выпущено в гражданский оборот», — рассказал РИА Новости Гинцбург.

Также руководитель центра сообщил, что они подали документы на постоянную регистрацию «Спутника V» — пострегистрационные исследования вакцины завершились.