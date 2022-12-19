Комплексы «Курган» и «Динамо», территория «Научный городок» включены в границы Казани

В Казани изменены границы Приволжского и Советского районов за счет включения в них ряда объектов. Так, в Приволжский район города вошла территория биатлонного комплекса «Динамо», в границы Советского района – территория «Научный городок» и похоронный комплекс «Курган». Решение об этом принято сегодня на XIX сессии Казгордумы.

Как пояснил начальник Управления архитектуры и градостроительства Андрей Лобов, по вопросам изменения границ прошли публичные слушания. «По результатам обсуждения жители поддержали инициативу об изменении границ районов города Казани. Таким образом, процедуры, предусмотренные законодательством, соблюдены», – сказал Лобов.

Он также добавил, что за счет изменений численность населения в Советском районе города увеличится ориентировочно на 600 человек и будет составлять около 340 тыс. человек, численность населения Приволжского и Вахитовского районов не изменится.

