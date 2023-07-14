В границах «Арского городища» планируют построить двухэтажную гостиницу

На территории «Арского городища», которое входит в список объектов культурного наследия федерального значения, планируется построить двухэтажную гостиницу. Соответствующая информация опубликована на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Гостиница будет располагаться по адресу: ул.Почтовая, 3. Под ее строительство выделяют участок площадью 1481,52 кв.м. Площадь здания с гостевыми номерами и служебными помещениями составит 327,6 кв. м. Также проект предусматривает площадку подземных коммуникаций протяженностью 45 м. Предполагается обустройство тротуаров, стоянки, проезда и отмостки вокруг здания. Прилегающую к гостинице территорию посыпят привозным грунтом и озеленят.

При этом в документе подчеркивается, что на отведенной под строительство гостиницы территории можно прогнозировать наличие культурного слоя XVI-XX веков, мощность антропогенных отложений может достигать одного метра. Поэтому сначала проект предусматривает проведение археологических работ.

Заказчиком проекта выступает предприниматель Гульфия Загидзянова, разработан проект специалистами ОСП ГНБУ «АН РТ».