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В график Путина вошло первое за несколько месяцев мероприятие с западными лидерами
На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20. Это станет первым за несколько месяцев событием в графике Президента с участием западных лидеров. Об этом стало известно в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Кроме того, на следующей неделе глава государства примет участие в телемосте с лидерами стран БРИКС, в мероприятии по линии ОДКБ в Минске. Ожидается, что в ближайшее время Москву с официальным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Среди анонсов также участие Путина в конференции по искусственному интеллекту, мероприятиях программы развития общественного транспорта в регионах и других событиях.
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