В график Путина вошло первое за несколько месяцев мероприятие с западными лидерами

На следующей неделе Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20. Это станет первым за несколько месяцев событием в графике Президента с участием западных лидеров. Об этом стало известно в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, на следующей неделе глава государства примет участие в телемосте с лидерами стран БРИКС, в мероприятии по линии ОДКБ в Минске. Ожидается, что в ближайшее время Москву с официальным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Среди анонсов также участие Путина в конференции по искусственному интеллекту, мероприятиях программы развития общественного транспорта в регионах и других событиях.