В Госжилинспекции РТ объяснили, что нужно делать, если в квартиры подают мало тепла

Если в квартире наблюдается перетоп или недотоп, то есть температура ниже 20 или больше 24 градусов по Цельсию, то это нарушение со стороны управляющей компании. Жителю нужно обратиться туда, если с их стороны не будут предприняты меры, то направить обращение в Госжилинспекцию РТ. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

«Сначала нужно обязательно обратиться в управляющую компанию. Если они не реагируют, то тогда уже нужно обратиться в Госжилинспекцию. Температура должна быть в квартире от 20 до 24 градусов, а в угловых домах от 22 до 26», - пояснил собеседник.

Для того чтобы обратиться в Госжилинспекцию, нужно пройти авторизацию на госуслугах и напрвить им жалобу в свободной форме, после этого будет организована проверка. Если нарушения подтвердятся, то управляющая компания будет привлечена к отвественности.