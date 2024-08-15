В Госжилинспекции предостерегли татарстанцев от мошенников-газовиков

В Татарстане нередки случаи мошенничества, когда злоумышленники переодеваются в форму газовиков, проводящих поквартирный обход для проверки соответствующего оборудования, и обманывают жильцов. Однако специалисты уполномоченных служб предварительно вывешивают объявления, а также имеют при себе удостоверения, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Действительно же так происходит, мы знаем от наших газовых служб, что как только развешиваются управляющей компанией объявления о техническом обслуживании дома раз в 12 месяцев, находчивые молодые люди одевают какую-то спецодежду, начинают обходить квартиры», — констатировал спикер.

Тыгин отметил, что техобслуживание — это «достаточно шумный процесс», который проходит во всем доме, а не только для жильцов отдельных квартир. Особенно важно напоминать о безопасности пожилым соседям и помогать им во время мероприятия.

«План обхода известен. На это время нужно пригласить кого-то из родственников, соседей. Газовики, которые обходят весь подъезд, не тихо это делают, это достаточно шумный процесс <…> Никто не мешает набрать 02 [в случае выявления мошенников]. Местный райотдел [внутренних дел] всегда очень быстро отреагирует, если есть какие-то сомнения. То есть бдительность не надо терять, под видом газовиков может прийти абсолютно кто угодно», — заключил Александр Тыгин.

Однако если жильцы целенаправленно не откроют двери работникам газовой службы во время двух плановых проверок, им будет выписан штраф.