В Госжилфонде РТ напомнили, как закрыть часть ипотеки «детскими» деньгами

Госжилфонд Татарстана напомнил жителям республики о ряде мер государственной поддержки, которые применяются в программе социальной ипотеки. Одной из таких мер является компенсация в размере 200 тыс. рублей от Правительства РТ.

Сумму можно использовать как первоначальный взнос за квартиру, а также на выкуп квадратных метров квартиры или оплату остатка основного долга и процентов по договору целевого денежного займа. В первом случае (когда семья направляет субсидию на первый взнос) заемщик не освобождается от обязанности внесения ежемесячных обязательных платежей для его накопления.

Как дополнение к льготным условиям соципотеки безвозмездная субсидия стала большим подспорьем для татарстанских семей, отметили в Госжилфонде. Так, семья из Тукаевского района некоторое время назад получила за семерых детей субсидию в размере 1,4 млн рублей и закрыла ими большую часть ипотеки.

Такая поддержка положена всем соципотечникам, в чьих семьях после постановки на учет рождается или усыновляется (удочеряется) ребенок. Компенсацию можно получить за каждого ребенка.

В 2020 году компенсация была выплачена за 3111 детей, в 2021-м – за 2747 детей, в 2022-м – за 2434 детей, а в 2023 году за 1911 детей. В первом квартале текущего года поддержка была оказана за 192 ребенка, родившихся или усыновленных после постановки на учет в программу соципотеки.

Подробная информация о том, кому положены «детские» деньги и, что нужно сделать соципотечникам для их получения, размещена на официальном сайте Госжилфонда.

Программа соципотеки позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем наших граждан. Только в 2023 году благодаря ей свои жилищные условия улучшили около трех тысяч татарстанских семей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».