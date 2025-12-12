В Государственном Совете Татарстана юным гражданам вручили первые паспорта

Фото: gossov.tatarstan.ru

В День Конституции Российской Федерации в Государственном Совете Татарстана прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам республики. 14-летние школьники получили главный документ гражданина из рук заместителя Председателя Государственного Совета Юрия Камалтынова, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На церемонии присутствовали 15 учащихся одиннадцати казанских школ – отличники учебы, победители олимпиад и активные участники общественной жизни своих учебных заведений. С деятельностью парламента Татарстана их ознакомила Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Открывая церемонию, Юрий Камалтынов поздравил школьников с важным событием в их жизни. Он отметил, что паспорт – это первый официальный документ, благодаря которому они становятся полноправными гражданами страны с богатой историей.

«Главная ваша задача сегодня – это хорошо учиться для того, чтобы получить хорошее образование. Будьте настоящими гражданами Российской Федерации, чтобы каждый на своем жизненном пути приносил пользу нашей стране, родному городу или селу, своей семье», – подчеркнул Камалтынов.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Лилия Маврина рассказала школьникам о работе Государственного Совета, комитетов, комиссий и депутатских групп, а также пожелала им быть активными и стремиться к новым знаниям. Она отметила, что в республике созданы все возможности для раскрытия творческого потенциала и реализации гражданских инициатив.

После официальной части участники мероприятия отправились на экскурсию по парламентскому центру. Ребята посетили музей парламентаризма, зал заседаний Государственного Совета и библиотеку, где смогли ближе познакомиться с историей и работой республиканского парламента.