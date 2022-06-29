Количество участников строительного чемпионата в Казани вырастет в два раза

В соревнованиях II Международного строительного чемпионата в Казани примут участие более тысячи конкурсантов — это в два раза больше, чем годом ранее. В столице РТ к приезду гостей подготовят всю необходимую инфраструктуру, рассказал секретарь оргкомитета чемпионата Андрей Голованов.

В деловой части чемпионата примут участие в три раза больше гостей, чем в предыдущем году — ожидается также около тысячи человек. А совокупное количество гостей и посетителей, по словам Голованова, вырастет в 10 раз и превысит 10 тыс. человек.

Организаторы не сомневаются, что столица Татарстана справится с проведением столь масштабного события — город имеет большой опыт проведения крупных мероприятий, отметил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Казань готова для проведения чемпионата. Мы рассчитываем и резервируем количество номеров под тысячу гостей», — сказал он.

В этом году чемпионат будет проходить по WorldSkills, но также для участников подготовят дополнительные задания.

«Мы все знаем, какая Казань гостеприимная, как ярко там все события проходят. Так что уверен, что этот чемпионат тоже пройдет также ярко и незабываемо», — подытожил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, II Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в выставочном центре «Казань Экспо».