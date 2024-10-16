В Госсовете Татарстана займутся развитием спорта среди детей дошкольного возраста

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Госсовете Татарстана разработают законодательные нормы по организации спортивной активности для детей дошкольного возраста. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат республиканского парламента Марат Бариев.

По его словам инициатива будет реализована в рамках соответствующего поручения Президента России Владимира Путина. Депутат подчеркнул, что в Татарстане в этом направлении делается мало.

«У нас, к сожалению, в Татарстане пока мало что в этом направлении делается. Речь идет не о коммерческих проектах, а о массовом привлечении детей к занятиям физической культурой. А это что? Это методика работы с такой категорией детей, подготовки кадров, соответствующего оборудования. То есть, эта работа непростая, но очень важная. Мы сами к этому пришли даже без учета поручения президента», - заявил Марат Бариев.

Депутат так же отметил, что физическое развитие детей, как в Татарстане, так и в России оставляет желать лучшего. В частности, он указал, что нынешние нормы ГТО уступают тем, что было в 1974-м году.

«Как мы можем развивать и мотивировать физическое развитие, если мы нормативы ослабили. У нас задача что: повально обеспечить повально детей значками, или повысить уровень физического развития, силы ловкости? Я напомню, ГТО – это не просто ГТО, она же расшифровывается: «Готов к труду и обороне», - подчеркнул Бариев.

Мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», целью которого является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.