В Госсовете Татарстана в измененном формате проходит конкурс «Молодой законотворец»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Государственном Совете Татарстана проходит конкурс «Молодой законотворец — 2024», мероприятие организовано в обновленном формате. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Идея проведения конкурса принадлежит членам Молодежного парламента при Госсовете РТ. На церемонии открытия мероприятия его участников поприветствовали председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и депутат Госсовета, председатель Молодежного парламента при ГС РТ Нина Шимина.

В этом году конкурс «Молодой законотворец» проводится уже в четвертый раз, он организован при поддержке Минмолодежи республики. Инициатива направлена на вовлечение молодежи в процесс разработки законов, нормативных актов и общественных инициатив, она также должна способствовать формированию правовой грамотности и активной гражданской позиции у представителей молодежи. Всего за время реализации проекта в нем приняли участие более 200 человек, которые предложили около 100 законодательных и общественных инициатив.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На этот раз участниками конкурса стали 139 человек. В частности, они предложили закрепить статуса блогера, провести стажировки молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, организовать поддержку добровольческой деятельности, создать систему распределения отходов, зафиксировать окладную часть заработной платы работников образования и усовершенствовать систему ЕГЭ.

Формат проведения конкурса в этом году изменен. Помимо основного трека, который подразумевает индивидуальную защиту заранее представленных участниками законодательных и общественных инициатив, предусмотрено отдельное направление для школьных команд. В образовательном модуле участвуют школьники из Казани, Зеленодольска и близлежащих населенных пунктов. Программа включает мастер-классы по основам законотворчества, тренинг по ораторскому мастерству и искусству самопрезентаций. Совместно с куратором школьники представляют идеи по улучшению социально-экономического положения республики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня же в Государственном Совете Татарстана состоится церемония награждения финалистов и победителей проекта.