В Госсовете Татарстана пояснили, почему законопроект Клишаса не внесен в повестку сессии

Обсуждение законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» не планируется на сессии Госсовета РТ 25 ноября, поскольку он еще не прошел обсуждение в комитетах. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«По состоянию на 18 ноября рассмотрение предложений по федеральному закону об общих принципах организации публичной власти еще продолжается. И в связи с неготовностью этого вопроса для рассмотрения в повестку очередного заседания Госсовета РТ данный вопрос на рассмотрение не внесен», – сказал Хабибуллин.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» был внесен в Госдуму РФ депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Ранее депутаты Госсовета РТ выступили против законопроекта, поскольку он унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти участие в разработке федеральных законов.