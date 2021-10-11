В Госсовете Татарстана почтили минутой молчания память погибших при крушении самолета

В Госсовете Татарстана открылись парламентские слушания по законопроекту о бюджете республики на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. До начала работы депутаты, руководители министерств и ведомств почтили минутой молчания память погибших в авиакатастрофе под Мензелинском.

«В связи с трагической гибелью людей, которая произошла 10 октября в Мензелинском районе, сегодня, 11 октября, в Татарстане объявлен день траура. Прошу почтить погибших минутой молчания», – сказал председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

В Мензелинском районе 10 октября самолет L-410, на борту которого находились два пилота и 20 парашютистов, совершил жесткую посадку. В результате 16 человек погибли, еще шесть пострадали.