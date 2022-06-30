В Госсовете Татарстана открылась выставка книг «Парламентское перо»

В библиотеке Государственного Совета Татарстана сегодня, в Международный день парламентаризма, открылась выставка книг «Парламентское перо». С экспозицией могут ознакомиться все гости Госсовета, сообщает пресс-служба парламента республики.

«На выставке представлены книги, авторами которых стали депутаты Государственного Совета шести созывов, а также произведения, участие в создании которых приняли парламентарии. Экспозиция вобрала в себя около 100 изданий по различным тематическим направлениям и жанрам», — отметили в пресс-службе.

Среди представленных авторов — Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель парламента I созыва Василий Лихачев, депутат Госсовета пяти созывов и народный поэт Татарстана Разиль Валеев, бывшие депутаты — татарский драматург Туфан Миннуллин и поэт Роберт Миннуллин, а также многие другие видные политические деятели республики, в том числе и Президент РТ Рустам Минниханов.

Кроме того, на выставке представлены книги, изданные по инициативе объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» и депутатской группы «ТНВ». Например, в книге «У войны не женское лицо» собраны воспоминания ветеранов и исторические факты о героических подвигах женщин в годы войны. Депутатская группа «ТНВ» издала книгу «Трудовой подвиг молодежи» о юных тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.