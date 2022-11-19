В Госсовете РТ хотят законодательно запретить «заочные» разводы

Урегулирование конфликтов до начала бракоразводного процесса с помощью психологов и службы медиации необходимо закрепить законодательно, считает председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова. Изменения в законодательство, по ее мнению, нужно вносить на федеральном уровне.

«Недавно во время круглого стола затронули тему, что многие стали разводиться заочно. Видимо, это было связано с периодом пандемии. Мы обращаем внимание, чтобы такое не допускалось особенно в семьях, где есть несовершеннолетние дети. Ведь главное сохранить семью, чтобы дальше и дети могли создать свою полноценную семью», – сказала Захарова в интервью телеканалу «Татарстан 24».

В семейном кодексе, по ее мнению, нужно прописать норму о том, что семья, особенно где есть дети, должна пройти досудебное урегулирование. Для этого, однако, нужно проделать большую работу и подготовить специалистов, признает парламентарий.

«У нас есть специалисты, но их недостаточно. Это должно быть и дистанционно, ведь в каждую деревню мы такого специалиста не поставим», – констатировала она.

Идея о законодательном закреплении процедуры примирения разводящихся супругов в Татарстане звучит не впервые – ранее с таким же предложением выступил председатель парламента Фарид Мухаметшин. «Может, пришло время подумать и о законодательном внедрении примирительных процедур в качестве обязательного досудебного порядка и выйти с соответствующей инициативой», – отмечал он.