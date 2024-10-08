В Госсовете РТ вручили паспорта юным татарстанцам

Сегодня в Государственном Совете Татарстана прошла церемония вручения паспортов «Я — гражданин России». Инициировало ее Казанское отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Школьникам, которым исполнилось 14 лет, вручила документы заместитель председателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Участники церемонии стали 16 учащихся из числа показавших высокие результаты в учебе, победителей олимпиад, активных участников общественной жизни школ и деятельности «Движения первых».

Открывая церемонию, Ольга Воронова поздравила юных татарстанцев, подчеркнув, что вместе с правами у них появились и обязанности.

«Этот документ, который сегодня вы получили в стенах Государственного Совета Республики Татарстан, ко многому обязывает. У вас как граждан России есть много прав и обязанностей: двигаться вперед, развиваться, быть лучшими в нашем городе, республике, стране. Молодежь — это наше будущее, те, кем мы должны гордиться», — заявила она.

Школьников и их родителей также поздравил руководитель «Движения первых» Казани Динар Бариев. «Мы, активисты движения, искренне считаем, что такое важное событие, как получение документа, удостоверяющего личность, должно проходить именно в такой торжественной обстановке, когда рядом с вами ваши учителя и родители», — заметил он.

«Примечательно, что событие происходит в стенах Государственного Совета, где обсуждаются и принимаются все республиканские законы, по которым живет и динамично развивается наша республика», — добавил общественник.

Помимо участии в церемонии, школьники побывали на экскурсии по парламентскому центру, посетили музей парламентаризма, зал заседаний Госсовета и библиотеку, ознакомились с работой профильных комитетов и парламентских комиссий, фракций и депутатских групп.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.