В Госсовете РТ вручили паспорта 16 юным татарстанцам

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана сегодня вручили паспорта 16 жителям республики, достигшим 14-летнего возраста. В церемонии приняли участие секретарь Госсовета Лилия Маврина, председатель Комитета ГС по социальной политике Алексей Созинов и депутат Казгордумы Танзиля Ракова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На торжество пригласили учащихся казанских школ №82, 88 и 136. Они отличники учебы, победители олимпиад, активные участники общественной жизни.

Лилия Маврина заметила, что сама является выпускницей 82-й школы и гордится этим. «И мне очень приятно, что сегодня я вручаю паспорта ребятам, которые учатся в этой школе», – сказала она.

По словам Мавриной, в Татарстане созданы все условия для учебы детей и развития их талантов. «Будьте всегда активными, сами инициируйте разные проекты. А сейчас главное – хорошо учиться. Получая паспорт, вы становитесь такими же полноправными гражданами, как и взрослые. А значит – появляется ответственность. И мы вместе с вами будем делать все, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно», – подчеркнула депутат.

Алексей Созинов согласился, что основное дело школьников сейчас – хорошо учиться. «А учиться – это не только про школьные предметы. Но и учиться любить Родину. А Родину любят прежде всего делами. И у вас много возможностей, чтобы уже сейчас внести свой вклад в развитие нашей Родины, чтобы она становилась богаче, краше и безопаснее», – выразил уверенность он.

Созинов также призвал школьников не забывать, какую роль для каждого человека играет семья. «И нужно укреплять институт семьи. Он для государства очень важен», – добавил парламентарий.

Школьники также побывали на экскурсии по парламентскому центру, посетили музей парламентаризма, зал заседаний Госсовета РТ и библиотеку.