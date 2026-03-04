В Госсовете РТ создадут рабочую группу по контролю за защищенностью школ и больниц

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана по инициативе фракции КПРФ прошел круглый стол «О проблемах антитеррористической защищенности социальных объектов в Республике Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Участие в мероприятии приняли руководитель фракции КПРФ Хафиз Мигралимов, член фракции КПРФ, член Комитета ГС по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Комисаров и заместитель председателя Комитета ГС по законности и правопорядку Ринат Фазылов, представители профильных министерств и ведомств.

«Я объехал несколько учебных заведений, предприятий и больниц. И даже я, как депутат, не смог пройти. Это говорит о выстроенной работе. И это радует», – заявил Хафиз Миргалимов, открывая заседание.

Руководитель фракции КПРФ напомнил о недавних нападениях и попытках нападений на образовательные учреждения со стороны детей и подростков. «По итогам сегодняшнего круглого стола важно понять, какие законодательные механизмы нужны для улучшения антитеррористической защищенности», – пояснил он.

Александр Комисаров в свою очередь обратил внимание на трудности, которые препятствуют достижению полной безопасности социальных объектов. Он упомянул нехватку финансирования, недостаточную подготовку персонала и невыстроенную коммуникацию между образовательными учреждениями.

«Обеспечение антитеррористической безопасности в школах требует комплексного подхода, включающего укрепление физической защиты, повышения уровня технической оснащенности, совершенствования организационных механизмов для межведомственного взаимодействия», – уточнил он.

О мерах по обеспечению безопасности образовательных учреждений рассказал заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин. По его словам, в 2026 году на обеспечение образовательных учреждений постами охраны выделено 1,9 млрд рублей. «Стоимость одного часа охраны в этом году увеличена до 230 рублей. Это сотни миллионов рублей. Порядка 700 млн рублей добавилось к прошлогодней цифре», – пояснил он.

Отдельно замминистра остановился на теме материально-технического оснащения учебных заведений. Сейчас этот вопрос актуален для 3,5 тыс. объектов образования. «Где-то по камерам видеонаблюдения не видно коридоры. Где-то уровень забора, как в лицее №1 имени М. К. Тагирова в Альметьевске, всего 1,6 метра. Это забор, который легко преодолеть физически подготовленному человеку», – констатировал он.

Представитель Минобрнауки РТ объяснил, что средства на материально-техническое оснащение по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделяются из программ капитального ремонта и муниципальных бюджетов. «Крупные города республики имеют возможность выделять деньги на материально-техническое оснащение из собственных средств», – акцентировал он.

По словам докладчика, выявлять недоработки во взаимодействии профессиональных служб помогают учения, которые проводятся дважды в год – в апреле и августе. «Образовательные учреждения видят, что у них не работает система автоматического открывания дверей, что ее нужно подправить. Что дети пошли не к тому выходу, что учителя растерялись. Эти учения нужно проводить еще чаще», – призвал он.

О защите объектов здравоохранения рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. В республике насчитывается 133 медицинских организации, к которым относятся 1668 объектов. Актуализация паспортов безопасности проводится раз в пять лет либо после ремонта и строительных работ, либо после модернизации объекта.

«Вопросы антитеррористической защищенности в прошлом году изучались на 575 объектах, проведено свыше 100 мероприятий, направленных на повышение антитеррористической защищенности. Во всех медицинских организациях определены сотрудники, ответственные за антитеррористическую безопасность», – заверил он.

К данному моменту в Татарстане зарегистрировано 385 частных охранных организаций, 96 из которых задействованы на охране 3545 объектов образования. Кнопками тревожной сигнализации оснащены 3536 объектов – 99,7% учебных заведений, проинформировал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану Марат Галиев.

С 1 сентября 2025 года состоялось 506 проверок, на 80 объектах выявлено 185 нарушений. Привлечены к административной ответственности 16 юридических, два физических и четыре должностных лица.

В завершение обсуждения Хафиз Мигралимов заявил, что по итогам заседания будет создана рабочая группа по контролю за вопросами антитеррористической защищенности социальных объектов республики.