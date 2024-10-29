В Госсовете РТ сделают ремонт, на который потратят 16,3 млн рублей

В здании Государственного совета Республики Татарстан реконструируют опоры на входе и сделают обогрев входной группы. Также на территории заменят автоматический шлагбаум, сменят газон и озеленят территорию. Такой перечень работ следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

На все эти работы планируют потратить 16,3 млн рублей. Деньги выделят из бюджета РТ.

Заказчиком работ выступает ГИСУ РТ. Ремонт должны довести до конца не позднее 31 мая 2025 года.