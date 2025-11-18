В Госсовете РТ рассмотрели реализацию законов о местном самоуправлении

Вопросы реализации законов о местном самоуправлении в части самообложения граждан и инициативных проектов сегодня обсудили в республиканском парламенте на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам исполнительного секретаря Совета муниципальных образований РТ Аркадия Семенычева, с 2013 года республика стала одним из лидеров в стране по реализации программы самообложения граждан

«Работа по программе самообложения показала, что повысилась активность и вовлеченность населения, а также масштабность реализуемых на уровне поселений мероприятий за счет средств самообложения», – считает Семенычев.

За 13 лет действия программы самообложения, благодаря поддержке руководства республики, удалось привести в порядок сельские кладбища, улучшить улично-дорожную сеть, благоустроить общественные пространства. На сходах граждан по вопросам самообложения. По данным Семенычева, в октябре - декабре 2024 года было проведено более 2600 сходов граждан в 871 поселении, на которых сами жители самостоятельно определили направления расходования собранных средств. В настоящее время эти программы уже реализуются, а в поселениях уже проходят сходы по самообложению на 2026 год.

Кроме того, на заседании был рассмотрен проект внесения изменений в республиканский закон о Конституционном совете.

«Создание такого важного государственного органа для республики доказано временем и делами, практикой деятельности Конституционного совета, и в связи с этим есть необходимость дополнить действующий закон некоторыми пунктами, расширив тем самым его полномочия», – отметил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Законопроект предполагает наделение Конституционного совета республики правом осуществлять мониторинг нормативных правовых актов на предмет их соответствия Конституции РТ, по результатам которого направлять информацию в государственные органы и органы местного самоуправления. Предполагается, что заключения Конституционного совета подлежат обязательному рассмотрению должностным лицом, принявшим правовой акт.

Законопроект в первом чтении планируется рассмотреть на очередном заседании Государственного Совета Республики Татарстан.