В Госсовете РТ рассмотрели меры по сохранению культурного наследия

9 июля в Государственном Совете Татарстана прошло заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Основной темой обсуждения стало правовое регулирование сохранения объектов культурного наследия и исторических поселений. Заседание возглавил председатель комитета Айрат Зарипов.

О текущей ситуации доложил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. По его словам, в республике охраняется почти 6 тысяч памятников, около 70% которых расположена в исторических поселениях. Сегодня в Татарстане насчитывается 13 таких поселений — 11 регионального значения и два федерального: Чистополь и Елабуга.

Особый статус предполагает сохранение уникального облика городов за счёт специальных градостроительных регламентов: ограничений по этажности, стилистике застройки и планировке. Вместе с тем, как подчеркнул Гущин, он не даёт городам экономических преференций, а наоборот, вводит дополнительные ограничения на хозяйственную деятельность. Это может осложнять развитие населённых пунктов без взвешенных решений на уровне муниципалитетов.

Среди проблем он назвал недостаток финансирования, высокий уровень износа зданий, неразвитость городской инфраструктуры и отсутствие четко утвержденных границ охраняемых зон.

Решения частично уже реализуются в рамках госпрограммы «Развитие культуры Республики Татарстан». Ведутся историко-культурные экспертизы, формируются охранные зоны и подготавливается проектная документация на реставрационные работы. Кроме того, с 2011 года действует межведомственная комиссия по градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством Раиса Татарстана.

Особое внимание было уделено мерам по привлечению инвесторов. Один из механизмов — продажа ветхих памятников за символическую цену в 1 рубль. По этой схеме в 2023–2025 годах реализованы 18 объектов в Казани, Елабуге и Чистополе. Также доступна цифровая платформа «Наследие.ДОМ.РФ», позволяющая выбрать объект под восстановление, и запущены льготные кредиты на реставрацию.

Значительное внимание участники заседания уделили и развитию Болгарского музея-заповедника. Как сообщил директор учреждения Рамиль Зиганшин, в 2024 году его посетили более 909 тысяч человек. Главной проблемой он назвал нехватку гостиничного фонда — ведётся строительство бюджетных отелей, но спрос пока превышает предложение.

Антон Попов, представитель Казанского федерального университета, поднял вопрос о дефиците профессиональных кадров. По его словам, проблема с подготовкой реставраторов остаётся нерешённой уже более 10 лет, несмотря на неоднократные обращения и обсуждения на профильных форумах.

Парламентарии также задали вопросы о текущем состоянии памятников в Чистополе. В городе под охраной находятся более 200 объектов, десять из которых переданы в частные руки.

В завершение Айрат Зарипов подчеркнул важность сохранения культурного наследия для будущих поколений и предложил продолжить работу над этой темой на следующих заседаниях. Также был утверждён рабочий план комитета на третий квартал и подведены итоги деятельности за первое полугодие 2025 года.