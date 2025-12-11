В Госсовете РТ прошло открытие XVII Школы лидера татарской молодежи «Максат»

Сегодня в Государственном Совете РТ прошло торжественное открытие XVII Школы лидера татарской молодежи «Максат», которое собрало активистов татарских молодежных организаций из 17 регионов РФ. Приветственные слова участникам сказали депутат Государственной Думы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Ильдар Гильмутдинов поблагодарил участников за бережное отношение к культурному наследию татарского народа и подчеркнул, что будет содействовать воспитанию и укреплению лидерства среди представителей татарской молодёжи в регионах. «Вы – лидеры татарских молодёжных организаций, способствуете сохранению родного языка и культурного наследия. Мы верим, что однажды каждый из вас в своем регионе возглавит национально-культурную автономию татар, и тем самым будет поддерживать нашу культуру и родной язык», - сказал Гильмутдинов

В свою очередь, Руслан Шигабуддинов рассказал о том, что руководство республики делат для сохранения родных языков.

«Сегодня здесь собрались самые активные представители татарской молодежи, и я верю, что ваша учёба вдохновит вас на создание новых идей для дальнейшего продвижения татарского языка», — отметил он.

Школа будет работать с 11 по 14 декабря, На базе МЦ «Волга» участники будут обучаться управленческой и проектной деятельности, ораторскому мастерству, правилам этикета, а также участвовать в различных тренингах, мастер-классах и обсуждениях.