В Госсовете РТ прошел семинар по взаимодействию депутатов разных уровней

Фото: пресс-службе Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана прошел семинар-совещание «О взаимодействии депутатов парламентской фракции КПРФ с депутатами иных уровней. Повышение уровня законодательной активности», сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. Мероприятие провел руководитель фракции Хафиз Миргалимов. В нем участвовали депутаты Госсовета, городских и районных советов, а также органов местного самоуправления сельских поселений республики.

Открывая совещание, Хафиз Миргалимов подчеркнул, что в представительные органы районов, городов и поселений избрано 340 депутатов от КПРФ.

«Это огромная сила. Почти полторы тысячи обращений мы принимаем. Раис Татарстана нас слышит. 12 объектов за последние пять лет удалось построить, исходя из отчета фракции КПРФ в Государственном Совете. Мы взаимодействуем, и обратная связь есть. Наша задача – четко донести проблемы населения до руководства республики, муниципального района. Если нужно – до федерального уровня. Это тоже наши возможности. У КПРФ почти 59 депутатов в Государственной Думе. По мере возможности поддержим. Депутатская вертикаль очень необходима», – отметил руководитель фракции.

Миргалимов также обозначил важность семинара-совещания, который фракция проводит раз в несколько лет. «Вы, депутаты муниципального и поселенческого уровня, ближе к народу и их проблемам на местах. Нужно обмениваться опытом и знаниями, совместно решать общие вызовы», – подчеркнул он.

Лидер фракции также напомнил, что в 2026 году состоятся выборы в Государственную Думу. «Впереди осенняя выборная кампания – выборы депутатов федерального уровня. Планируем собрать почти 224 тысячи голосов, чтобы сохранить депутатский мандат Артема Прокофьева. У нас 6 округов, одномандатные округа – поле деятельности нашей фракции. Сверка партийных и политических часов очень кстати», – отметил Миргалимов.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Госсовете Николай Атласов рассказал о работе партии по поддержке участников спецоперации и их семей. «Фракция КПРФ в Государственном Совете уделяет этому вопросу важное внимание, оказывая помощь при организации общепартийных гуманитарных конвоев, а также в рамках аналогичных гуманитарных акций, организуемых от лица Республики Татарстан и отдельных муниципалитетов. Особо хочу отметить активность в этом вопросе коммунистов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и ряда других территорий республики. Уверяю вас, что эта важная работа будет продолжена, так как поддержка СВО и нашей армии является важной составляющей общепартийной, патриотической платформы», – подчеркнул Атласов.

Депутат Государственной Думы Артем Прокофьев, выступивший в режиме видеосвязи, рассказал о законотворческой деятельности фракции КПРФ в Госдуме. Он подробно остановился на муниципальной реформе и предложении Татарстана о праве регионов самостоятельно определять модель самоуправления – переходить на одноуровневую или оставить двухуровневую, сохранив местное самоуправление в сельских и городских поселениях. «Была обозначена позиция нашего парламента. Депутатский корпус, который представляет Татарстан, внес свои поправки в Государственную Думу, и мы совместными усилиями смогли добиться изменения этой реформы. И теперь у регионов есть право иметь полноценную систему местного самоуправления, что и было реализовано», – рассказал Прокофьев.

На совещании также выступили депутаты Госсовета Фадбир Сафин, Александр Комисаров, Альберт Ягудин, Мансур Гарифуллин, а также депутаты Казанской городской Думы и ряда представительных органов власти муниципальных образований. Они затронули вопросы работы с обращениями граждан, взаимодействия депутатов с органами исполнительной власти, формирования бюджета и использования социальных сетей.