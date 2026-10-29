В Госсовете РТ призвали повышать престиж учителей

В Государственном Совете РТ состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам развития системы образования. Инициатором мероприятия стала фракция КПРФ. Заседание провел руководитель фракции Хафиз Миргалимов. В обсуждении участвовали депутаты республиканского парламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители образовательных организаций и педагоги.

В начале встречи Хафиз Миргалимов обозначил ключевые трудности, с которыми сегодня сталкивается образовательная отрасль. Среди них — нехватка педагогических кадров, вопросы оплаты труда и чрезмерной нагрузки на учителей, дефицит младших воспитателей в детских садах, увеличение числа детей на семейном обучении, а также организация образовательного процесса для детей мигрантов.

«Средства на образование из бюджета в 2026 году выделены значительные — 7,5 млрд на национальный проект «Молодёжь и дети», 17,6 млрд на нацпроект «Семья». Но деньги не решают проблему кадров сами по себе. Для этого необходимо обеспечить четкие нормы труда, справедливую оплату без переработок, а также меры по закреплению молодых специалистов в отрасли», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ.

Координатор фракции КПРФ в Госсовете Фадбир Сафин пояснил, что проведение круглого стола направлено на привлечение внимания к существующим проблемам в сфере образования и поиск путей их решения. «Главный тезис фракции КПРФ заключается в том, чтобы образование было качественным, доступным и бесплатным», — заявил депутат.

Заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин представил информацию о состоянии образовательной системы республики. В своем выступлении он затронул вопросы обеспеченности учреждений кадрами, качества преподавания и итогов государственной аттестации. Кроме того, речь шла о готовности образовательной инфраструктуры, организации сетевого взаимодействия, обучении детей, не владеющих русским языком, и обеспечении безопасности в образовательных учреждениях.

По данным на начало августа 2026/2027 учебного года, потребность в педагогических работниках в Татарстане превышала 1300 человек. Наиболее остро вопрос нехватки учителей стоит в Казани и Набережных Челнах, а также в Лаишевском, Менделеевском и Высокогорском районах.

Вместе с тем ситуация в муниципалитетах различается. Согласно информации Министерства образования и науки РТ, в Тюлячинском районе свободных педагогических ставок нет. В Рыбно-Слободском и Ютазинском районах открыты по две вакансии, в Атнинском районе — 11, в Кайбицком — 5, а в Менделеевском — 64.

Как пояснил Рамиль Хайруллин, для сокращения кадрового дефицита применяется перераспределение учебной нагрузки между действующими педагогами. Дополнительно образовательные учреждения привлекают молодых специалистов, возвращают в профессию работников, ранее занятых в других сферах, а также приглашают преподавателей колледжей и вузов.

В 2026 году в образовательные организации республики пришли работать 1139 молодых специалистов. Из них 790 человек устроились в школы. Этот показатель на 13% превышает результаты предыдущего года.

Член Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Мякзюм Салахов в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости повышения общественного статуса учителя. По его мнению, решение кадрового вопроса напрямую связано с привлекательностью профессии и условиями работы педагогов. «Я считаю, что должен быть престиж учителя, который складывается из материального положения, конечно, профессионального статуса, общественного уважения и возможностей для развития», — отметил депутат.

Напомним, развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.