В Госсовете РТ презентовали книгу фронтовика Александра Малова «Слово пахарей войны»

В Государственном Совете Татарстана сегодня презентовали книгу ветерана Великой Отечественной войны, журналиста и публициста Александра Малова «Слово пахарей войны».

Сборник содержит истории и размышления участников Великой Отечественной войны, отдельные очерки о ветеранах, опубликованные в ведомственных газетах предприятий Татарстана, где они трудились уже в мирное время. Отдельная глава посвящена мобилизованным из республики солдатам и офицерам, представленным к званию Героя Советского Союза, но не получившим его.

«Важно, чтобы старшее поколение могло рассказать молодым, как они пережили годы войны. Это нужно знать и помнить. Слово “патриотизм” в 1990-е годы из нашего сознания было практически выхолощено. Тогда под давлением Запада и парады Победы не проводились. И все это могло просто бесследно уйти. Хорошо, что вначале 2000-х, когда Президентом России стал Владимир Путин, вернулись парады, почтение и уважение к участникам Великой Отечественной войны», – сказала депутат Госсовета Римма Ратникова.

Член Молодежного парламента при Госсовете Татарстана Ольга Лукина вспоминала первую встречу с Александром Маловым. «Это был 2018 год. Вот с этого периода времени Александр Михайлович пытался напечатать эту книгу. В прошлом году я поняла, что без нашей помощи напечатать ее не получится. Поэтому когда мы получили грант всероссийского конкурса, совместно с неравнодушными людьми смогли эту книгу выпустить», – отметила она.

По словам Александра Малова, ценность книги в том, что она хранит воспоминания участников и ветеранов Великой Отечественной, «показывает простых людей, солдат, такими, какими они были на войне». «Участники тех событий рассказывают о том, как они попали на фронт, как служили и как выжили в самой кровопролитной войне в истории человечества», – подчеркнул он.

Александр Михайлович Малов родился в 1926 году в деревне Старые Курбаши Кайбицкого района. В 1943 году он был мобилизован на фронт. Воевал механиком-водителем бронетранспортера в составе 57-го отдельного тяжело-танкового полка 3-й гвардейской танковой армии.

Он участвовал в сражениях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

В 1963 году окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Александр Малов – член Союза журналистов СССР с 1959 года. Многие годы работал в СМИ республики, автор нескольких книг беллетристического жанра, более 30 научных работ, опубликованных в издательствах Казани, Тюмени и Москвы.