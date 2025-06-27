В Госсовете РТ предложили выплачивать по 100 тыс. рублей студенческим семьям за детей

Фото: Татарстанское отделение РО ПП ЛДПР

На заседании Госсовета РТ с важной инициативой финансовой поддержки молодых семей в Татарстане выступил депутат татарстанского парламента от ЛДПР Руслан Юсупов.

ЛДПР разрабатывает «программу благополучия», которая поможет многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации. Это региональная программа поддержки студенческих семей в виде единовременных пособий при рождении ребенка в размере 100 000 рублей, и размер студенческого капитала подлежит индексации. Такая мера, по мнению автора, поможет молодым родителям в начале их пути. Для преодоления демографического кризиса государственная финансовая помощь молодым семьям сейчас критически необходима, уверен Юсупов

«Мы должны сделать так, чтобы "программа благополучия" помогла улучшению демографической ситуации. Тогда рождение ребенка не будет грузом для бюджета молодой семьи. Каждый ребенок — это будущее нашей страны и нам надо ценить это», - отметил в своем выступлении Руслан Юсупов.

Вопрос о региональной поддержке студенческих семей, инициированный депутатом от ЛДПР Русланом Юсуповым, планируется внести на рассмотрение в ближайшее время на заседании Госсовета Татарстана.

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