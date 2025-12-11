В Госсовете РТ подвели итоги работы Комитета по социальной политике за 2025 год

Сегодня в Госсовете РТ прошла пресс-конференция, где были подведены итоги работы Комитета по социальной политике за 2025 год. На вопросы журналистов отвечал председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов.

Алексей Созинов отметил, что в составе Комитета на данный момент работают 14 человек. «Это специалисты в области здравоохранения, лидеры профсоюзного и волонтерского движения, представители сферы спорта и молодежной политики. Собственно, это и есть функциональное поле внимания комитета. Кроме здравоохранения, в ведении профильного комитета – вопросы социальной поддержки, в том числе участников спецоперации и членов их семей, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, физкультура и спорт, молодежная политика», - отмечает Созинов.

В этом году Комитетом по социальной политике проведено 17 заседаний, на которых рассматривали такие вопросы, как оказание в РТ медицинской помощи подросткам, создание условий для занятия спортом, организацию работы детских и другие.

«Заседания проводятся не только в узком депутатском кругу. Приглашаются представители отраслевых министерств. Большая работа проводится вместе с Экспертным советом при нашем Комитете, в состав которого входит 12 человек - профессионалы, многие из которых имеют ученые звания. Поэтому их мнение и предложения очень важны при принятии законодательных решений», - рассказал глава Комитета.

Всего в работе депутатов находились 20 проектов республиканских законов, из которых 14 были приняты Госсоветом, подписаны Раисом РТ и опубликованы. Среди социально значимых - увеличение пороговой величины среднемесячной поддержки ветеранов труда и ежемесячного вознаграждения опекунам.

«Безусловно, эти изменения положительные, дают людям материальную поддержку», - отметил Созинов.

Отдельно руководитель комитета остановился на законе, устанавливающем запрет на розничную продажу автомобильного бензина несовершеннолетним младше 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством.

«Закон был принят 23 июля на волне резонансных событий, которые происходили в республике, когда произошел целый ряд дорожно-транспортных происшествий, в которых принимали участие несовершеннолетние дети, управляющие без каких-либо документов транспортными средствами.Для того, чтобы усилить меры противодействия таким явлениям, был установлен запрет на продажу бензина. Таким образом, мы хотели ввести и ограничения, и обратить внимание родителей, что ребенок без их внимания не может управлять транспортным средством», - рассказал Созинов.

Кроме того, в Комитет по социальной политике 161 обращение граждан. «По большинству из них получено положительное решение или даны разъяснения», - подчеркнул Алексей Созинов.