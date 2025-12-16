В Госсовете РТ поддержали введение налоговых льгот для ОЭЗ «Зеленая Долина»

Для резидентов особой экономической зоны «Зеленая Долина» могут ввести льготы по транспортному налогу и налогу на прибыль организаций. Соответствующий законопроект поддержали сегодня на заседании депутаты Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Для обеспечения равных условий ведения предпринимательской деятельности организациями-резидентами особых экономических зон предлагается распространить действующие налоговые льготы на резидентов особой экономической зоны «Зеленая Долина», – сказал заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров, представляя проект закона.

Он напомнил, что постановлением Правительства РФ в Заинском районе республики создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая Долина».

Сейчас в Татарстане налоговые льготы получают резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» и особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис».

В частности, они освобождены от налогообложения по транспортному налогу в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет.

«Кроме того, для них действует пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций: 0% – в течение пяти лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, 5% – в период с шестого по десятый год, 13,5% – по истечении десяти лет», – отметил Шакиров.

В Татарстане особые экономические зоны работают очень эффективно, добавил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Под эгидой «Татнефти» создана новая особая экономическая зона – «Зеленая долина». Мы видим большие перспективы в развитии этой зоны. Нефтяники за эту работу серьезно взялись и достаточно вложат в ее развитие. Мы должны своим решением и утверждением на сессии уравнять условия всех этих зон», – подчеркнул он.

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять законопроект на ближайшем заседании парламента в первом и третьем чтениях.