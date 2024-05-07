В Госсовете РТ открыли фотовыставку «Плечом к плечу»

В Госсовете РТ открылась фотовыставка «Реконструкторы о Героях России из Татарстана» в рамках проекта «Плечом к плечу». Проект знакомит с героическими страницами Отечественной истории и Героями России – уроженцами республики. С экспозицией выставки уже ознакомился Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Жители и гости города смогут увидеть ее 9 мая на казанской площади Тысячелетия.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета, данный проект в этом году победил в конкурсе Фонда Президентских грантов. Сама фотовыставка состоит из серии передвижных выставок – «Герои России из Татарстана», фотографии с Всероссийского фестиваля исторической реконструкции Элбэдэн, посвященной защитнику Брестской крепости, Герою СССР и уроженцу села Альвидино Пестречинского района Петру Михайловичу Гаврилову. Также там представлены фото с фестиваля «Рождение несокрушимой и легендарной», который посвящен событиям гражданской войны в Казани в 1918 году. Автор проекта – член Союза фотографов РТ Евгений Кулешов.

«Мы должны воспитывать новое поколение, нашу молодежь на этих примерах. Важно, чтобы эту выставку увидели как можно больше людей в городах и районах республики, знали о подвигах своих земляков», - сказал после ознакомления Мухаметшин.

В рамках выставки гости также увидят 22 фотопортрета Героев России, уроженцев Татарстана, смогут почитать краткую информацию о подвиге каждого из них. В представленной фотогалерее – портреты Героев страны с 1994-го до наших дней.

Как сказал зампредседателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, проект «Плечом к плечу» имеет важное значение, особенно перед Днем Победы.

«Участниками Великой Отечественной войны стали более 700 тыс. татарстанцев, большое количество людей трудилось в тылу, приближая общую Победу. Война коснулась каждой семьи. Мы должны беречь и передавать из поколения в поколение память о подвигах тех лет, бережно хранить нашу историю», - сказала Рыбакова, поблагодарив также авторов и организаторов проекта за проделанную работу.

фото: пресс-служба Госсовета РТ