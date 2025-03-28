В Госсовете РТ открылась выставка, посвященная 30-летию парламента

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка Архивной службы Татарстана «Государственному Совету РТ – 30 лет» открылась в парламенте республики. Она демонстрирует путь формирования татарстанского парламентаризма в социально-экономических и политических условиях середины 1990-х годов.

«Вы можете увидеть документы, с которыми вам приходилось работать, с которых начиналась работа Государственного Совета РТ. Эмоции перехлестывают. Эти 30 лет пролетели очень быстро. И мы благодарны тем, кто все это начинал, потому что опыта такого еще не было. Не было времени отдыхать – две сессии в неделю. Смотрите, наслаждайтесь, вспоминайте, радуйтесь», – обратился заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов к депутатам разных созывов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На выставке представлены текстовые документы и фотоматериалы. Например, можно увидеть комплекс документов для избрания в депутаты, бюллетени для повторного голосования, материалы об итогах выборов в Госсовет.

Кроме того, есть постановления и законы, принятые Государственным Советом РТ, в том числе материалы из протокола первой пленарной сессии парламента 12-го созыва от 30 марта 1995 года. На ней рассматривались организационные вопросы работы Госсовета.

Демонстрируются также законы «О нефти и газе», «Об инвестиционной деятельности в РТ», «О государственных символах РТ», Земельный кодекс РТ от 1998 года. Они приняты парламентом первого созыва.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Можно увидеть фотографии председателей Государственного Совета РТ: Василия Лихачева, руководившего парламентом в 1995-1998 годы, а также Фарида Мухаметшина.

На выставке демонстрируется фото встречи заместителя Председателя Госсовета Зили Валеевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в РФ Ализой Шенар в 1996 году.